05 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Поиски пропавшего ребенка на севере Свердловской области. (2021) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Пропавшего 9-летнего мальчика в североуральской тайне ищут с вертолета

В североуральской тайге идет поисковая операция – полиция, волонтеры и МЧС ищут 9-летнего мальчика Кирилла, который пропал на склоне одной из гор накануне вечером.

В региональном управлении МЧС сообщили, что поиски ребенка ведутся с воздуха – на вертолете Ми-8 спасатели облетают район туристической базы "Крив", в случае необходимости они готовы десантироваться с борта вертолета.

Поиски пропавшего ребенка на севере Свердловской области.(2021)|Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

На месте поисковой операции создан оперативный штаб. Всего в поисках уже участвует более 160 человек и более 30 единиц техники.

Поиски мальчика на севере Свердловской области.(2021)|Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Напомним, о пропаже мальчика стало известно накануне вечером. Он находился в составе группы туристов из 18 человек. Вместе с отцом, священником одного из челябинских храмов, ребенок гулял по горе, протяженность маршрута составляла около 800 метров. Как сообщил глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых, в какой-то момент отец почувствовал боль в ноге и позволил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножия горы. Когда он и сам добрался до лагеря, выяснилось, что мальчик обратно не вернулся.

Мальчик, пропавший в Свердловской области 04.06.21.(2021)|Фото: Фотография пропавшего ребенка предоставлено В.Н. Горелых с письменного разрешения законного представителя.

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Теги: вертолет, поиски, пропавший ребенок, североуральск



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Ранее 05.06.2021 11:03 Мск В тайге на севере Свердловской области пропал 9-летний ребенок


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