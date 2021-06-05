Пропавшего 9-летнего мальчика в североуральской тайне ищут с вертолета

В североуральской тайге идет поисковая операция – полиция, волонтеры и МЧС ищут 9-летнего мальчика Кирилла, который пропал на склоне одной из гор накануне вечером.

В региональном управлении МЧС сообщили, что поиски ребенка ведутся с воздуха – на вертолете Ми-8 спасатели облетают район туристической базы "Крив", в случае необходимости они готовы десантироваться с борта вертолета.

На месте поисковой операции создан оперативный штаб. Всего в поисках уже участвует более 160 человек и более 30 единиц техники.

Напомним, о пропаже мальчика стало известно накануне вечером. Он находился в составе группы туристов из 18 человек. Вместе с отцом, священником одного из челябинских храмов, ребенок гулял по горе, протяженность маршрута составляла около 800 метров. Как сообщил глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых, в какой-то момент отец почувствовал боль в ноге и позволил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножия горы. Когда он и сам добрался до лагеря, выяснилось, что мальчик обратно не вернулся.