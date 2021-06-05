05 Июня 2021
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Экономика В России
Наиля Аскер-заде и Олег Дерипаска. (2021) | Фото: t.me/nailyaaskerzade

"Вы блогер, бизнесмен или раб?": Аскер-заде поставила Дерипаску перед нелегким выбором

Бизнесмен Олег Дерипаска, которого накануне модератор пленарного заседания ПМЭФ назвал "начинающим блогером", заявил, что блогер из него, видимо, получился не очень хороший, раз он не сумел донести мысль о важности роли Центробанка в будущем экономики страны. Об этом он в слегка расстроенном тоне рассказал Telegram-каналу журналистки Наили Аскер-заде.

Затем он добавил, что бизнесменом у него получалось быть лучше, но в США этого не оценили и ввели в отношении него санкции.

"Вы вчера говорили, что наши бизнесмены – рабы банков. То есть Вы – раб?" – спросила Наиля. "Ну, это образно, в том плане, что у нас сложилась ситуация, когда альтернатив нет. Когда нет альтернатив – обычно люди говорят, что это рабство. Раньше могли занимать в Европе, привлекать капитал, сейчас из-за санкционных ограничений, давления все эти возможности исчезли", - ответил Дерипаска.

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Теги: наиля аскер-заде, олег дерипаска, комментарий



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