05 Июня 2021
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Общество Москва
Парад Победы в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Москве на два месяца арестованы подозреваемые в краже 400 тысяч у 96-летнего ветерана

Кузьминский районный суд Москвы на два месяца (до 1 августа) заключил под стражу двух мужчин, обвиняемых в краже у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

Обвинение А. Конькову и Р. Алимирзаеву предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере) .

По версии следствия, обвиняемые обманным путем завладели денежными средствами потерпевшего в сумме 400 тыс. руб., представляясь сотрудниками правоохранительных органов, под предлогом участия в "оперативном мероприятии по задержанию преступников", сообщили в пресс-службе суда.

96-летнему ветерану Василию Пронину позвонил один из мошенников по телефону. Он представился участковым уполномоченным полиции, оставил свои контакты и предложил обращаться в случае возникновения каких-либо проблем. Спустя некоторое время Пронину позвонили неизвестные: угрожали и требовали передать 400 тыс. руб. Ветеран перезвонил лжеполицейскому, который попросил передать деньги, пообещав, что мошенника задержат с поличным. После того, как деньги были переданы, ветеран понял, что его обманули.

Пронин в этом году присутствовал на параде на Красной площади и сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным, который постарался окружить ветерана заботой. После того, как стало известно о краже у ветерана, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал это преступление "чудовищным".

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Теги: василий пронин, ветеран, мошенничество, кража



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