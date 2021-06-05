05 Июня 2021
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Происшествия Приволжский ФО
поиск пассажиров теплохода &quot;Булгария&quot; Волга (2011) | Фото:lifenews.ru

В Самаре на Волге затонул теплоход

В Самаре в районе острова Поджабный затонул теплоход "Барракуда". По данным МЧС, авария произошла в тот момент, когда теплоход буксировал земснаряд.

"В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Для обследования акватории реки Волга к месту направлены специалисты ГКУ "ПСС Самарской области" и Центра ГИМС Главного управления МЧС Росси по Самарской области. На движение судов данное происшествие не влияет", - сообщили в МЧС.

В объектив очевидцев попали последние секунды "Барракуды" на плаву. Видно, как с нее в последний момент прыгают люди, а затем их подбирают спасатели. О причинах, приведших к затоплению, пока не сообщается.

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Теги: теплоход, земснаряд, самара, волга



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