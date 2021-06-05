"Супер! Скала! И человек – скала": Путин открыл памятник Александру III в Гатчине

Владимир Путин сегодня открыл памятник императору Александру III в Гатчине, где располагалась резиденция царя.

"Сегодня мы открываем памятник государственному деятелю, имя которого навсегда вошло в историю России, связано с важными событиями. Например, со строительством Транссибирской магистрали, - сказал Путин на церемонии открытия. - Он любил Россию, жил ею, стремился сделать все, для ее уверенного и поступательного развития. Современники по-разному относились к нему. Так было и так будет всегда, потому что оценить масштабы такой работы в режиме реального времени подчас невозможно. Но сегодня мы точно можем сказать, что это было естественное сочетание масштабных преобразований и верности национальной самобытности и культуре".

Президент предложил "и в бурном XXI веке сохранять "историческое, культурное, духовное наследие".

После возложения цветов к памятнику глава государства чуть отошел назад и полюбовался монументом, а потом добавил в адрес авторов проекта: "Супер! Скала! И человек-скала, и по делам своим".

Монумент установлен перед Большим Гатчинским дворцом - резиденцией Александра III - по инициативе Гатчинского музея-заповедника, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества в рамках реализации нацпроекта "Культура".