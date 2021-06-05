05 Июня 2021
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Общество Москва
Самокаты на улице в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Москве скорость движения на прокатных электросамокатах ограничат 25 км/ч

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов пообещал, что прокатные электросамокаты в столице будут ограничены в скорости. Предполагается, что они не смогут ездить быстрее 25 км/ч. Сейчас власти готовят соответствующие нормативные изменения, передает РИА Новости.
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В последние несколько недель в российских городах произошел целый ряд резонансных аварий и инцидентов с участием электросамокатов, в большинстве случаев – прокатных.

Услуга получила широкое распространение в крупных мегаполисах, однако пешеходы жалуются на поведение граждан на самокатах, которые очень быстро ездят. Езда на самокатах при этом не регламентируется правилами дорожного движения.

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Теги: электросамокат, ограничение скорости, прокат, максим ликсутов



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