05 Июня 2021
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Общество Санкт-Петербург
Ксения Собчак на ПМЭФ. (2021) | Фото: telegram-канал Life Shot

Мария Захарова назвала тиктокера Даню Милохина и Собчак "клоунами"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась в своем недавно заведенном Telegram-канале о нравах на завершающемся сегодня Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Захарова в этом году была очень активно на форуме: она давала интервью, ходила на различные сессии, а также сама провела деловой завтрак на тему СМИ-иноагентов.

"Все обсуждают Питерский форум. От валяющихся на полу клоунов и ночных гулянок до миллионных контрактов и дискуссий, внимание к которым приковано во всем мире", - начала Захарова (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены - прим. ред.).

Очевидно, под "валяющимися на полу клоунами" дипломат имеет в виду участников одной из сессий, где присутствовали тиктокер Даня Милохин и телеведущая Ксения Собчак. Популярный блогер попросил собравшихся прилечь на пол в кучу – для съемки ролика в Tik Tok. И все выполнили его просьбу, видео моментально разлетелось по сети.

Ксения Собчак на ПМЭФ.(2021)|Фото: telegram-канал Life Shot

"Как бы ни называть подобные мероприятия (форум, выставка, экспо), суть осталась та же - это ярмарка. Они бывают разные, при этом в основе своей принцип заложен простой: людей посмотреть, себя показать. Скоморошество тоже никто не отменял как институт. Когда товар сам к себе внимания не привлекает, а продать надо, нанимают зазывал. Классика. Меняются времена, приходят на смену старым технологиям новые. Но из года в год, из столетия в столетие неизменным остается стремление "показать товар  лицом". Что означает  - выставить на показ себя с той стороны, которую каждый сам  считает привлекательной. Самое ценное в этой концепции то, что вы все "лица" видите сами, сравниваете и делаете свои  выводы", - пишет Захарова.

Она считает, что "каждый предстал на форуме во всей своей красе".

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Теги: мария захарова, ксения собчак, даня милохин



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