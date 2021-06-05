05 Июня 2021
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Происшествия Санкт-Петербург
газовый баллон (2018) | Фото:omsk.sledcom.ru

Взрыв газа в Санкт-Петербурге: один человек пострадал, дом эвакуирован

В Санкт-Петербурге один человек пострадал при взрыве газа, 40 – эвакуированы из жилого дома. ЧП произошло в доме на проспекте Энтузиастов.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа из баллона в квартире одного из жителей. "Мойка78" сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах, что газ мог вспыхнуть, когда жилец закурил в квартире.

Взрывной волной частично снесло стены в квартире с баллоном, частично повреждена смежная с другой квартирой стена. При этом несущие конструкции оказались не задеты, угрозы обрушения нет.

Следственный комитет уже начал доследственную проверку.

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Теги: взрыв газа, газовый баллон, эвакуация



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