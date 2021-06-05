05 Июня 2021
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Союз-2.1а ракета-носитель космодром Восточный (2016) | Фото:Роскосмос

Рокировка: глава Байконура назначен на космодром Восточный, в Казахстане его заменит топ-менеджер из Приамурья

Роскосмос объявил о смене руководителей космодромов Байконур и Восточный. По сути произойдет рокировка.

Так, директором Восточного назначен Валинур Агишев, ранее он занимал должность директора Байконура. А Байконур, в свою очередь, возглавит Сергей Мочалов. Он был директором по сопровождению работ на Восточном.

В госкорпорации эту перемену назвали "плановой ротацией".

Между тем, накануне стало известно об увольнении заместителя главы Роскосмоса по строительству, курировавшего создание Восточного. О переводе Юрия Росляка на другую работу – в Центр им. Хруничева – сообщил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов.

В тот же день стало известно о двух новых уголовных делах, связанных с растратами и хищениями во время строительства космодрома Восточный. В одном случае речь идет о должностных лицах АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" – благодаря им подрядчик получил за невыполненные работы по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн руб. В другом случае речь идет о похищении 60 млн руб. по фиктивным документам.

В целом вся история строительства космодрома в Амурской области связана с практически непрерывным потоком новостей о срыве сроков строительства, расследованиями мошенничеств, хищений, нарушений. В конце 2019 года прокуратура объявила, что с начала строительства космодрома Восточный было возбуждено 163 уголовных дела, а ущерб от преступлений составил почти 21 млрд руб.

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Теги: байконур, роскосмос, космодром восточный, рокировка



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