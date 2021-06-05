05 Июня 2021
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фильм &quot;турист&quot; (2021) | Фото: РИА ФАН

Глава СОМБ раскритиковал реакцию французского СМИ на фильм «Турист»

Рецензия французского издания RFI на фильм «Турист» является «полным абсурдом». Такое мнение выразил генеральный директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Журналисты раскритиковали кинокартину, в которой рассказывается о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике. Россияне занимаются обучением национальной армии (FACA). Благодаря этому сотрудничеству правительственные войска разгромили действовавшие в стране бандформирования, что привело к стабилизации ситуации в республике.

Успехи ЦАР не устраивают руководство Франции, поскольку это ведет к потере влияния на Банги. Подконтрольное правительству СМИ выпустило материал, направленный против динамично развивающихся отношений Москвы и Банги.

Глава СОМБ отметил, что выводы французских журналистов ошибочны, поскольку необходимости в вербовке новых сотрудников для работы в ЦАР нет.

«Если следовать вашей логике — целью фильма "Люди в черном" является вербовка сотрудников на работу в нью-йоркском метрополитене. Полный абсурд», – отметил Иванов.

фильм "турист", ЦАР(2021)|Фото: кадр из фильма "Турист"

Российские инструкторы занимаются подготовкой республиканских вооруженных сил. Армия ЦАР благодаря плодотворному сотрудничеству за несколько месяцев разгромила действовавшие в стране бандформирования, вернув территорию государства под контроль Банги. Специалисты из РФ, которых некоторые журналисты связывают с «ЧВК Вагнера», помогли африканской стране освободиться от вооруженных бандитов.

Население республики и правительство благодарны за оказанную помощь. В разных городах ЦАР проводятся акции в благодарность россиянам, вернувшим африканскому государству мир и стабильность.

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Теги: срмб, фильм турист, FACA, цар, банги, RFI , чвк вагнера



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