ПМЭФ-2021 изменил облик транспортной системы Северной столицы

В рамках проходящего в данный момент в Петербурге экономического форума было объявлено о планах по реформированию транспортной инфраструктуры Северной столицы. Власти объявили о намерении изменить систему автобусных маршрутов. Также была совершена сделка по покупке катарской компанией почти четверти ЗСД. Кроме того, на форуме представили проект строительства нескольких транспортно-пересадочных узлов.

Городские власти заявили о том, что к 2022 году начнёт работу обновлённая сеть городского транспорта. Планируется открыть ряд новых маршрутов, а также закрыть несколько невостребованных. Помимо этого, будет закрыто большинство «коммерческих» маршрутов на замену которым придут социальные. Всего планируется введение 459 маршрутов.

«110 «социальных» маршрутов продолжит обслуживать «Пассажиравтотранс». 349 будут выставлены на конкурс, в том числе 254 ныне действующих и 95 новых», – рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Сообщается, что Суверенный фонд Катара вступит во владение почти четвертью ЗСД. Договор о приобретении 24,99% «Холдинга МСС», контролирующего «Магистраль Северной столицы», также был подписан по ходу ПМЭФ, а окончательное завершение сделки ожидается ко второму полугодию 2021.

Также было подписано соглашение о намерениях по строительству 61 ТПУ. Займется реализацией проекта строительная компания «Мегалайн». Общий объём инвестиций в проект с учётом собственных и заёмных средств составит 186 миллиардов рублей.

Всего планируется построить 61 ТПУ. Подобные объекты уже работают в Москве. Успешный столичный опыт целесообразно перенести и в Петербург. Презентационный ролик проекта размещён на платформе YouTube.

Первым планируется построить ТПУ в районе станции метро «Старая деревня». По задумке создателей проекта, предполагается объединить в одно целое транспортную, гостиничную и общественную функцию. Помимо метро, ж/д станции, остановок общественного транспорта и перехватывающих парковок узел включит в себя офисы, гостиницы, банки, магазины и другие пространства для общественного использования.