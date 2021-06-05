05 Июня 2021
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Политика В России
Единая Россия, праймериз (2021) | Фото: er.ru

Праймериз не повлияли на рейтинги "ЕР", но резко скакнуло число не желающих идти на выборы

Предварительные выборы в "Единой России" не добавили ей очков в глазах избирателей, 11 млн из которых, как утверждают в правящей партии, приняли участие в праймериз.

Опубликованные накануне данные опроса "Фонда "Общественное мнение" показывают, что на неделе с 23 по 30 мая рейтинг "ЕР" не только не вырос, но даже сократился на один процентный пункт (до 32%).

При этом снижаются или остаются стабильными рейтинги и других парламентских партий. А вот что резко растет, так это вариант "не пошел бы на выборы" (с 10 до 14% за неделю). Политолог Максим Жаров в своем Telegram-канале пишет, что "динамика именно этого показателя, а не рейтингов партий в последнее время косвенно указывает на то, чем именно народ доволен/недоволен". "Так что тут есть повод задуматься, так ли все хорошо, на взгляд избирателя, на старте предвыборной гонки", - заключает политолог.

Опрос "ФОМнибус" 28–30 мая. 207 населенных пунктов, 73 субъекта РФ, 3000 респондентов.

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Теги: праймериз, единая россия, опрос, фонд общественное мнение



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