05 Июня 2021
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Происшествия Сибирский ФО
задержание Векила Абдуллаева (2021) | Фото: t.me/rasstriga

В Новосибирске на два месяца арестовали брата юноши, застреленного полицейским

В Новосибирске суд арестовал брата юноши, застреленного в конце мая во время задержания. 19-летний Векил Абдуллаев и его попутчики оказали сопротивление полицейским.

Илькина Исмаилова суд задержал на два месяца – до 4 августа. Следствие, ходатайствовавшее о задержании молодого человека, обвиняет его в применение не опасного насилия в отношении полицейского.

Как отмечает "Тайга.Инфо", ходатайство об аресте подавало ГСУ СК РФ. После огласки в СМИ дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Исмаилов и еще один молодой человек из автомобиля, который преследовали полицейские, были задержаны накануне. тогда же под подписку о невыезде отпустили старшего лейтенанта полиции Александра Гусева, который стрелял в Абдуллаева. Абдуллаев скончался через несколько дней после ранения. На инспектора ДПС заведены уголовные дела за превышение должностных полномочий и за убийство по неосторожности.

Жена сотрудника Гусева попросила о помощи президента России Владимира Путина, а также глав ФСБ и Следственного комитета. Наталья Гусева записала видеообращение, в котором рассказала о том, что ей стали поступать многочисленные угрозы. Женщина просит защитить ее семью и не допустить оказания давления на следствие. В ГУ МВД по Новосибирской области заявляют, что женщина сделала это для привлечения к ситуации внимания общественности, в действительности каких-либо угроз в адрес ее семьи не поступало.

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Теги: задержание, арест, новосибирск, убийство при задержании



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