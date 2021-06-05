В тайге на севере Свердловской области пропал 9-летний ребенок

Вечером в пятницу, 4 июня, в тайге в 60 км от Североуральска пропал 9-летний мальчик из Челябинской области. Сейчас идут широкомасштабные поисковые работы, сообщи пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Информация о пропаже ребенка поступила около десяти вечера накануне.

"С просьбой оказать помощь в розыске 9-летнего сына в полицию обратился отец ребенка, священнослужитель одного из соборов Челябинской области. Они вместе в составе незарегистрированной туристической группы численностью 18 человек совершали подъем на Уральский хребет в районе базы "Крив". По предварительным данным, во время путешествия на гору протяженностью около 800 метров у 46-летнего мужчины появились боли в правой ноге, в связи с чем около 17-00, возвращаясь обратно на базу, отец разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья, так как сам быстро передвигаться не мог. Спустившись с возвышенности, выяснилось, что школьник пропал. Найти его собственными силами туристы не смогли, после чего и последовало заявление в МВД", - рассказал полковник Горелых.

Кирилл, так зовут пропавшего мальчика, был одет в темные брюки и в синюю куртку с черной вставкой на груди.

Сейчас мальчика ищут порядка 80 полицейских, в том числе кинолог с собакой, волонтеры, спасатели МЧС. Поисковики используют громкоговорящие устройства, планируется использовать и квадрокоптер с тепловизором, а также вертолет.