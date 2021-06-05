В Ростовской области задержанный-берсерк в изоляторе избил троих конвоиров

В сети появилось видео нападения задержанного в Морозовске (Ростовская область) мужчины, вырвавшегося из камеры и буквально раскидавшего конвоиров. Его уже окрестили "ростовским Халком" и берсерком, а правоохранительные органы завели на буйного арестанта еще одно уголовное дело.

32-летнего Руслана М. доставили в изолятор МВД в Морозовске за рукоприкладство в отношении родственника. Когда за мужчиной пришли, чтобы отвести его на допрос к следователю, он вырвался из камеры, раскидал и избил трех конвоиров.

В итоге далеко уйти ему не удалось, мужчину скрутили и все равно увели на допрос. Теперь в отношении него возбуждено два уголовных дела: за рукоприкладство (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и по статье "Применение насилии в отношении представителя власти", передает паблик ВК "Ростов Главный".

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