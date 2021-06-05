"Так мне объяснил Лукашенко": Путину пришлось оправдываться из-за самолета Ryanair

Владимиру Путину снова пришлось комментировать инцидент с самолетом Ryanair в Минске.

Напомним, белорусские власти 23 мая посадили в Минске самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поступил сигнал о минировании самолета, при этом до посадки борт сопровождал белорусский истребитель. В итоге бомбу не обнаружили, зато задержали находившегося на борту самолета оппозиционера, бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу, гражданку России.

Накануне президент России отказался оценивать действия Лукашенко, а про Протасевича заявил: "Я его знать не знаю и знать не хочу".

Это же мнение Путин высказал в беседе с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. "Я не считаю себя вправе давать оценки деятельности тех или других руководителей, лидеров государств. Если бы я так делал, то наши отношения с моими коллегами разрушились бы моментально, в ту же секунду. На таком уровне должна существовать определенная этика отношений. Как мне рассказал Лукашенко, он не сажал этого самолета. Поступил сигнал о минировании, и командир принял решение сесть в Минске. Его к этой посадке никто не принуждал. Так мне объяснил Лукашенко. Что же мне давать оценку деятельности президенту Лукашенко?" – спросил российский лидер.