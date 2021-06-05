05 Июня 2021
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Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

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Происшествия Свердловская область
Мужчина угрожает прыгнуть из окна больницы. (2021) | Фото: telegram-канал Life Shot

В Екатеринбурге мужчина угрожал спрыгнуть из окна гинекологической больницы

В Екатеринбурге мужчина угрожал спрыгнуть из окна больницы, где лежит его жена. У женщины случился выкидыш, ее супруг обвинил в случившемся врачей – якобы, ей вовремя не оказали помощь, когда началось кровотечение.

По словам очевидцев, сначала отчаявшийся супруг ударил медсестру и угрожал всех убить. Потом он заперся в палате вместе с женой и вел переговоры с полицейскими через окно, после чего все-таки впустил врача для беседы, передает telegram-канал Life Shot.

Сообщается, что мужчина добровольно сдался, сейчас с ним разбирается полиция.

Мужчина угрожает прыгнуть из окна больницы. (2021)|Фото: telegram-канал Life Shot

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Теги: угрозы, больница, выкидыш



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