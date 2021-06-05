Путин пообещал открыть границы для россиян, когда от COVID-19 привьются 60% населения

Россияне смогут свободно посещать другие страны после того, как 60% населения будут иметь иммунитет к коронавирусу, сообщил Владимир Путин на ПМЭФ. По его словам, достичь такого уровня иммунизации можно уже в сентябре.

Ранее такие же сроки называли и члены правительства, например, вице-премьер Татьяна Голикова. Впрочем, пока все свидетельствует о том, что россияне не расхватывают вакцину как горячие пирожки: производственные мощности работают сверх спроса, поэтому уже в июле в стране, вероятно, начнут прививать (на платной основе) граждан других стран, об этом Путин тоже говорил накануне, выступая на форуме.

Между тем, глава российского Минздрава Михаил Мурашко накануне заявил, что ученые сейчас склоняются к мнению, что иммунизация должна охватывать 80-90% населения. Он добавил, что эта теория не является официальной позицией, и государство будет добиваться для начала цифры в 60%.

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