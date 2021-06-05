В России на ИВЛ находится полторы тысячи пациентов с COVID-19 - Минздрав

В России на аппаратах искусственной вентиляции легких находится около полутора тысяч пациентов с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

"Чуть меньше 1,5 тыс. пациентов находятся в палатах реанимации и интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких", - сказал он. Ранее министр сообщал, что всего в стационарах сейчас лечатся более 70 тыс. пациентов с коронавирусом.

Суточная заболеваемость в России на протяжении нескольких недель находится в районе отметки в 9 тыс. При этом власти отказываются признавать эпидемическую ситуацию третьей волной эпидемии.