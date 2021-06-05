Путин сегодня откроет памятник императору Александру III в Гатчине
Владимир Путин в заключительный день ПМЭФ остается в Санкт-Петербурге. Точнее, в Ленобласти: сегодня, как ожидается, он примет участие в церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине (которая с недавних пор является столицей Ленинградской области).
Монумент установлен перед Большим Гатчинским дворцом - резиденцией Александра III - по инициативе Гатчинского музея-заповедника, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества в рамках реализации нацпроекта "Культура".