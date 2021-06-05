05 Июня 2021
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Владимир Путин Александр III (2017) | Фото:kremlin.ru

Путин сегодня откроет памятник императору Александру III в Гатчине

Владимир Путин в заключительный день ПМЭФ остается в Санкт-Петербурге. Точнее, в Ленобласти: сегодня, как ожидается, он примет участие в церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине (которая с недавних пор является столицей Ленинградской области).

Монумент установлен перед Большим Гатчинским дворцом - резиденцией Александра III - по инициативе Гатчинского музея-заповедника, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества в рамках реализации нацпроекта "Культура".

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Теги: владимир путин, гатчина, памятник, александр iii



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