Путин сегодня откроет памятник императору Александру III в Гатчине

Владимир Путин в заключительный день ПМЭФ остается в Санкт-Петербурге. Точнее, в Ленобласти: сегодня, как ожидается, он примет участие в церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине (которая с недавних пор является столицей Ленинградской области).