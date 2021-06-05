"Сапоги всмятку": Путин назвал мысль об использовании "Спутника V" в качестве "оружия" бредом

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Россия использовать свои вакцины (в первую очередь речь о "Спутнике V") в качестве "геополитического оружия", назвал эту мысль бредом.

"Это чушь полная! Это просто бред, сапоги всмятку! По-другому и сказать не могу. Эту версию подбрасывают люди, далекие от политики. Бытует мнение, что это по политическим соображениям формулируются обвинения в адрес России. Я думаю, что такие обвинения выдвигаются ради конкурентной борьбы – рынок вакцин оценивается в $100 млрд в год, но я думаю, что на самом деле еще больше", - прокомментировал российский лидер.

Накануне на пленарном заседании ПМЭФ он также отмечал, что в вопросах с вакцинами почти нет политики – это чисто коммерческие интересы.