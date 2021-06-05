05 Июня 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

"Сапоги всмятку": Путин назвал мысль об использовании "Спутника V" в качестве "оружия" бредом

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Россия использовать свои вакцины (в первую очередь речь о "Спутнике V") в качестве "геополитического оружия", назвал эту мысль бредом.

"Это чушь полная! Это просто бред, сапоги всмятку! По-другому и сказать не могу. Эту версию подбрасывают люди, далекие от политики. Бытует мнение, что это по политическим соображениям формулируются обвинения в адрес России. Я думаю, что такие обвинения выдвигаются ради конкурентной борьбы – рынок вакцин оценивается в $100 млрд в год, но я думаю, что на самом деле еще больше", - прокомментировал российский лидер.

Накануне на пленарном заседании ПМЭФ он также отмечал, что в вопросах с вакцинами почти нет политики – это чисто коммерческие интересы.

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Теги: вакцины, владимир путин, геополитическое оружие



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