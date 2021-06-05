Депутат Шерин: США вступили с Суданом в переговоры ради вытеснения РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя решение Судана пересмотреть соглашение с РФ по строительству морской базы, заявил о внешнем влиянии со стороны США, которое неблагоприятно сказывается на взаимовыгодном диалоге Москвы с Хартумом.

«Когда они подписывали с Россией соглашение по открытию морской базы, соответственно, никто не держал ни у кого у виска ствол автомата. Они добровольно подписывали и внимательно изучили все плюсы и минусы этого соглашения, а теперь просто США вступили с этим государством в переговоры, американцы им что-то предложили и поставили перед ними условие расторгнуть соглашение с Россией», — сказал депутат.

Страны в конце 2020 года подписали соглашение о возведении пункта материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота на побережье Красного моря. Однако теперь суданская сторона заявляет о пересмотре документа ради получения дополнительных выгод.

Начальник Генштаба Мухаммед Усман аль-Хусейн сообщил, что соглашение еще не ратифицировали, поэтому Хартум может внести правки, чтобы получить больше пользы. Александр Шерин согласился, что в сложившейся ситуации есть недоработка Москвы, точнее, Россотрудничества, которое сразу и доступно не разъяснило африканской стране положительные перспективы от партнерского диалога с РФ.

«Значит, не дорабатывает данная структура. Возможно, и в нашем государстве в этом плане есть серьезные проблемы, где чиновники не дорабатывают. Надо брать этот вопрос на более детальную проработку, надо изучать, вступать в переговоры, договариваться, рассматривать какие дополнительные варианты может Россия предложить. Конечно, это серьезный удар по престижу и по тем действиям, и по той работе, которая до этого уже была проведена российской стороной», — закончил он.

Согласно документу, Хартум согласился предоставить РФ землю под застройку в Порт-Судане, где возведут складские и жилые помещения, а после разместят 300 военных и до четырех боевых кораблей.