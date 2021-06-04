Песков заявил, что в ближайшие несколько месяцев начнется "вакцинный туризм" в Россию

Иностранцы смогут начать приезжать в Россию для того, чтобы поставить прививку от коронавируса в течение месяца - двух, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос журналистов о сроках начала "вакцинного туризма" в Россию. Песков заверил, что сделано это будет оперативно, поскольку спрос на вакцинацию большой.

Напомним, ранее, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент России Владимир Путин поручил правительству отработать вопрос вакцинации трудовых мигрантов.

"Промышленность готова и дальше наращивать объемы производства вакцины. Иностранцы смогут приехать в Россию и сделать тут прививку. Знаю, что такая практика получила распространение. Прошу правительство до конца июня проанализировать все аспекты этого вопроса и организовать для иностранцев условия для платной вакцинации в нашей стране", - сообщил президент.