05 Июня 2021
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Вакцина КовиВак от коронавируса, разработанная Центром им. Чумакова РАН. (2021) | Фото: пресс-служба Минобрнауки России

Песков заявил, что в ближайшие несколько месяцев начнется "вакцинный туризм" в Россию

Иностранцы смогут начать приезжать в Россию для того, чтобы поставить прививку от коронавируса в течение месяца - двух, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос журналистов о сроках начала "вакцинного туризма" в Россию. Песков заверил, что сделано это будет оперативно, поскольку спрос на вакцинацию большой.

Напомним, ранее, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент России Владимир Путин поручил правительству отработать вопрос вакцинации трудовых мигрантов.

"Промышленность готова и дальше наращивать объемы производства вакцины. Иностранцы смогут приехать в Россию и сделать тут прививку. Знаю, что такая практика получила распространение. Прошу правительство до конца июня проанализировать все аспекты этого вопроса и организовать для иностранцев условия для платной вакцинации в нашей стране", - сообщил президент.

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Теги: Путин, Песков, вакцинный туризм, вакцинация



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Ранее 04.06.2021 15:22 Мск С июня Россия начнет платно прививать иностранцев от коронавируса - Путин


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