05 Июня 2021
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Владимир Путин на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Путин спрогнозировал рост ВВП на 4% в этом году

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний - производителей вакцины "Спутник V" спрогнозировал рост ВВП в текущем году на 4%, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что в период "коронакризиса" российская экономика показала устойчивость к внешним шокам. Так, в 2020 г. ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика.

Достигнуть таких результатов, по мнению российского главы, удалось благодаря фундаменту, заложенному в предыдущие годы, а также благодаря "самоотверженной работе людей" в самых разных сферах - от промышленности и сельского хозяйства, до здравоохранения и науки.

Напомним также, что сегодня на ПМЭФ, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство минфин планирует в ближайшее время вернуться на те параметры, которые закладывались еще три года назад, когда в помине не было никакой эпидемии. В частности, власти намерены отказаться от антикризисных расходов.

"В первую очередь будем сворачивать антикризисные расходы. Есть сейчас "левые" тренды в бюджетных политиках стран – будем считать, что это "детские болезни", которые нужно преодолеть", – заявил Силуанов.

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Теги: Путин, экономика, рост ВВП



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