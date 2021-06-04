Путин спрогнозировал рост ВВП на 4% в этом году

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний - производителей вакцины "Спутник V" спрогнозировал рост ВВП в текущем году на 4%, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что в период "коронакризиса" российская экономика показала устойчивость к внешним шокам. Так, в 2020 г. ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика.

Достигнуть таких результатов, по мнению российского главы, удалось благодаря фундаменту, заложенному в предыдущие годы, а также благодаря "самоотверженной работе людей" в самых разных сферах - от промышленности и сельского хозяйства, до здравоохранения и науки.

Напомним также, что сегодня на ПМЭФ, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство минфин планирует в ближайшее время вернуться на те параметры, которые закладывались еще три года назад, когда в помине не было никакой эпидемии. В частности, власти намерены отказаться от антикризисных расходов.

"В первую очередь будем сворачивать антикризисные расходы. Есть сейчас "левые" тренды в бюджетных политиках стран – будем считать, что это "детские болезни", которые нужно преодолеть", – заявил Силуанов.