04 Июня 2021
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Политика В России
уголовное дело (2016) | Фото: ptzgovorit.ru

На соратников Навального готовятся новые уголовные дела

Издание «Интерфакс» обратилось в пресс-службу «Конкорда» с просьбой прокомментировать заявление Любови Соболь по поводу расследования в рамках дела по иску бизнесмена Евгения Пригожина в ее отношении. Речь идет о клеветнических высказываниях сторонницы Алексея Навального в адрес петербургского предпринимателя.

В компании подтвердили, что в настоящее время проходит доследственная проверка и назначена лингвистическая экспертиза. После материалы будут переданы для возбуждения уголовного дела.

В пресс-службе также сообщили, что Пригожин подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении еще одного соратника Навального Владимира Милова.

Юристы «Конкорда» уверены, что вина ответчиков будет доказана, и они понесут соответствующее наказание в рамках Уголовного Кодекса РФ.

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Теги: евгений пригожин, конкорд, любовь соболь, милов, навальный



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