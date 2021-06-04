В Тюменской области мальчик играл в догонялки в реке и утонул

В Тюменской области следователи проводят проверку из-за смерти 15-летнего мальчика. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, инцидент произошел недалеко от деревни Кутырева, в реке Емец.

По предварительным данным, четверо детей пришли на берег реки без присмотра взрослых. Они начали играть в догонялки в воде и во время игры один из детей упал в реку и скрылся под водой. Приятели попытались спасти мальчика, но безуспешно. Тело ребенка было обнаружено во время поисковых мероприятий.

"В рамках проверочных мероприятий следователем СК России проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего ребенка и очевидцы случившегося. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СКР.