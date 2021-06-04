04 Июня 2021
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Владимир Путин на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Путин озвучил темы, на которые желает поговорить с Байденом

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучил темы, на которые хотел бы поговорить с президентом США Джо Байденом в Женеве, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что намерен обсудить с американским лидером стратегическую стабильность, урегулирование международных конфликтов в наиболее горячих точках, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемией и вопросы экологии.

Также глава государства отметил, что планирует обсудить вопросы двусторонних отношений.

"Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений, сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне, мы все это хорошо знаем", - сказал Путин. При этом "ничего прорывного в российско-американских отношениях" он не ожидает.

Напомним, ране Байден заявил, что он не позволит нарушать права человека и намерен дать это понять на встрече с Путиным.

Ранее сообщалось, что на мероприятие допустят только привитых теми вакцинами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения.

Необходимость проведения встречи главы США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным обусловлена желанием властей разобраться в намерениях Москвы. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сказано на сайте администрации президента.

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Теги: Путин, Байден, встреча, саммит



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