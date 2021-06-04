Санкт-Петербург и «Мегалайн» подписали соглашение о реализации масштабных проектов

Компания «Мегалайн» и комитет по инвестициям Санкт-Петербурга подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о реновации промзоны «Горская» и строительстве транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

На территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская» появится благоустроенная портовая набережная, Музей дамбы с обзорной площадкой, Парк инноваций, Морской кластер и объекты для бизнеса.

В случае, если застраиваемая площадь получит статус «Территории опережающего социально-экономического развития», резидентам предоставят налоговые льготы и привилегии по оплате страховых взносов.

Проект реновации «Горской» подготовлен международным архитектурным бюро MLA+. За основу взята концепция целостного подхода к развитию территорий с сохранением зеленых зон. Предполагается, что объект станет как деловым, так и туристическим центром.

Плюс к этому в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» компания «Мегалайн» построит 61 транспортно-пересадочный узел. В качестве примера взят опыт возведения аналогичных хабов в Москве. Первый ТПУ должен появиться у станции метро «Старая Деревня».

Узлы будут выполнять несколько функций – общественную, гостиничную, деловую и транспортную. Благодаря объектам значительно вырастет удобство пересадок между разными видами общественного транспорта. Общий объем инвестиций в оба проекта составляет 236 млрд рублей.