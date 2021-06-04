Новосибирский инспектор ДПС, застреливший нарушителя, отпущен под подписку о невыезде

Изменена мера пресечения в отношении отношении новосибирского инспектора ДПС, смертельно ранившего мужчину. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

По поручении главы СКР Александра Бастрыкина, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. ГСУ продолжает расследование обстоятельств произошедшего 28 мая инцидента в Мошковском районе Новосибирской области, в результате которого погиб мужчина, остановленный сотрудниками полиции для проверки документов. В настоящее время задержаны двое подозреваемых в применении насилия к сотрудникам полиции (которые находились в машине вместе с погибшим нарушителем). Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что ситуацию прокомментировали и в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам заместителя главы совета Ирины Киркоры, они находятся на связи с женой ДПСника.

"Совет следит за развитием ситуации, я на связи с Натальей, очень обеспокоена тем, что сказала Наталья, важно разобраться в ситуации. В любом случае Совет приложит все усилия для защиты прав человека", - приводит слова Киркоры пресс-служба СПЧ.

Напомним, 28 мая недалеко от райцентра Мошково Новосибирской области двое сотрудников ДПС остановили автомобиль "Тойота". 19-летний мужчина оказал сопротивление и в завязавшейся драке получил ранение в голову, от которого вскоре скончался. На инспектора ДПС заведены уголовные дела за превышение должностных полномочий и за убийство по неосторожности.

Жена сотрудника ДПС Александра Гусева попросила о помощи президента России Владимира Путина, а также глав ФСБ и Следственного комитета. Наталья Гусева записала видеообращение, в котором рассказала о том, что ей стали поступать многочисленные угрозы. Женщина просит защитить ее семью и не допустить оказания давления на следствие.

В ГУ МВД по Новосибирской области заявляют, что женщина сделала это для привлечения к ситуации внимания общественности, в действительности каких-либо угроз в адрес ее семьи не поступало.