"Прошу не обижаться на Андрея Рэмовича": Путин высказался про "нахлобучивание" металлургами

Владимир Путин в рамках ПМЭФ прокомментировал слова первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова по поводу того, что металлурги "нахлобучили" государство на 100 млрд.

Президент России отметил, что "в целом налоговая система у нас стабильна", но " "государство вынуждено реагировать на происходящее в экономике, но делает это точечно".

"Что касается металлургов: прошу не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в запале дискуссионном высказался несколько резковато. Но дело в том, что отрасль начала получать сверхдоходы. И хочет получать их не только на экспорте, но и внутри страны. Понять их [бизнесменов] можно – чего ж терять деньги, если их можно заработать. Другое дело, что это приводит к перекосам в экономике. Это касается не только металлургов. Например, в энергетике, в нефтянке, в продовольствии: цены поднялись на мировом рынке – и у нас поднялись", - отметил президент.

Он добавил, что кроме повышения налогов есть и другие инструменты влияния на ситуацию, например, долгосрочные контракты с фиксированной формулой, - что и было предложено металлургам.