Путин о Роман Протасевиче: "Я его знать не знаю и знать не хочу"

Владимир Путин в ходе ПМЭФ прокомментировал заявления руководства НАТО о причастности российских спецслужб к инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair и задержанием экс-редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

"Российские спецслужбы не принимали участие. Я видел заявление НАТО по поводу того, что Россия в этом участвовала. Но этом просто... могу вам сказать: НАТО в опасности, если руководство НАТО делает такие заявления. Это значит, что люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить. Это все делается совсем по-другому", - заявил Путин.

"Люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить. Здесь международная кооперация невозможна. Мы задержали здесь тех, кто планировал переворот в Белоруссии, но по запросу КГБ. Мне президент Белоруссии сообщил, что они узнали о нахождении этого человека на борту уже после того, как самолет посадили", - рассказал Путин.

Также Путин заявил, что предпочитает не вмешиваться в то, что происходит в Белоруссии: "Нас это не касается. Истина где-то посередине. Лучше не вмешиваться. Все равно как бы ни было, что какой-то режим что-то подавляет, изменения в обществе будут происходить в связи с объективными причинами".

Российский лидер вспомнил, что самолет президента Боливии Эво Моралеса однажды похожим образом посадили, "но никто об этом не вспоминает, как будто этого и не было, но это было".

На очередную попытку модератора сессии задать вопрос про ситуацию с Протасевичем Путин уже резко ответил: "У нас большая аудитория. Наш форум – экономический. Вы нас затюкали этими вопросами: и меня, и канцлера [Австрии]. Какой-то Роман Протасевич… Я его знать не знаю и знать не хочу. Пускай он там делает, что хочет, борется с режимом Лукашенко…".

Но ведущий все равно задал провокационный вопрос: "Посадила бы Россия самолет, летящий из Лондона в Таиланд через Россию, на борту которого был бы разыскиваемый человек?". Путин задумался и ответил: "Не скажу".