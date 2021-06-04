04 Июня 2021
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путин владимир владимирович председатель правительства рф (2003) | Фото: пресс-служба Президента РФ

"Это я сказал?": Путину припомнили его слова про наведение порядка в стране

Путин прокомментировал ситуацию с уголовным преследованием предпринимателей в России и то, как это сочетается с созданием инвестклимата.

Модератор пленарной сессии ПМЭФ напомнил президенту его же слова 1996 года, когда Путин говорил об опасности "наведения порядка железной рукой, которая, в итоге, может начать душить". "Это я сказал? – спросил Путин. - Я этого не чувствую. Вопросы, связанные с правоохранительной сферой, действительно актуальны. Органы должны оберегать интересы государства и общества, но предприниматели тоже граждане, они занимаются очень важным делом. Мы должны следить за тем, что происходит. Поэтому создан институт омбудсмена по бизнесу. Но и само по себе качество предпринимателя никому не дает права нарушать закон. Мы должны совершенствовать свою правовую систему. Что касается тюремного населения – оно в последние годы в два раза сократилось", - заметил президент.  

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Теги: владимир путин, инвестклимат, предприниматели



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