04 Июня 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Роман Кокшаров, министр террииториального развития Пермского края (2017) | Фото: permkrai.ru

Пермский краевой суд частично изменил приговор экс-зампреду правительства Прикамья

Пермский краевой суд частично изменил приговор бывшему первому заместителю председателя правительства Пермского края Роману Кокшарову.

С Кокшарова снят запрет занимать должности в органах власти. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе суда. В остальном приговор остался прежним.

Напомним, 16 марта Ленинский районный суд назначил наказание бывшему первому зампреду правительства Прикамья Роману Кокшарову в виде двух лет лишения свободы условно, штрафа в размере 200 тыс. руб. и запретил ему занимать руководящие должности в течение двух лет

Как установили следствие и суд, в 2017 году чиновник дал указание главе Гайнского района Прикамья объявить в муниципалитете режим ЧС без наличия оснований для этого. Указанное решение позволило организовать приобретение двух катеров за 18,4 млн руб. из средств регионального бюджета без проведения конкурсной процедуры.

Также в течение нескольких лет Роман Кокшаров участвовал в управлении строительной фирмой, которая получала контракты на выполнение ремонта дорог, реконструкцию стадиона и строительство школьной спортплощадки.

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Теги: Роман Кокшаров, суд, зампред правительства, незаконное участие в предпринимательской деятельности



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