"Вы думаете, что мы должны всех кормить?": Путин высказался по поводу "газовых" страхов Зеленского

Владимир Путин прокомментировал страхи украинского коллеги по поводу того, что с вводом в строй "Северного потока-2" газотранспортная система (ГТС) этой страны опустеет.

"Те, кто думает, что это ["Северный поток-2"] в обход транзитеров – это не соответствует реальности. Этот маршрут по количеству километров короче, чем через европейские страны, Украину и т.д. Он короче и дешевле. Нет никаких страновых политических рисков. Не нужно платить деньги за транзит. Конечный потребитель в Германии будет получать его дешевле, чем через другие страны. Это экономически целесообразнее. Все равно какая-то дурная пропаганда забивает людям голову. Почему так наши партнеры за него борются? Чтобы нам приятно сделать? Они борются за свои национальные интересы", - объяснил президент России, выступая на ПМЭФ.

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? Мы что, обязаны всех кормить что ли? – спросил президент. - У нас есть контракт с Украиной по прокачке до 40 млрд кубометров на пять лет. До 200 млрд кубов в лучшие годы прокачивали. Могли бы прокачивать еще, если бы были нормальные отношения. И это началось даже не в сфере политики, а в сфере монополии. Монополия по прокачке газа порождает иллюзию, что можно поднять цены на транзит. Монополия плоха. Мы же в свое время подписали с Украиной меморандум, чтобы создать консорциум на базе ГТС Украины. Потом пришел другой президент, Ющенко – и все это в корзину. Потом начались скандалы. Вот риски какие. Они своими руками сами все сломали", - пояснил Путин.

Впрочем, он указал на то, что у Украины все равно будут деньги: "Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти – на 50 млрд кубометров в ближайшие десять лет. В этом году снова можем выйти за 200 млрд кубометров. Есть возможность загружать ГТС Украины в будущем, пожалуйста. Все можно, мы готовы к этому. Но нужна добрая воля со стороны наших украинских партнеров. Деньги надо направлять не на то, чтобы силовым образом решать проблему Донбасса, а на экономику. Были бы нормальные отношения - цены были бы для украинцев меньше. У нас Белоруссия в три раза меньше платит, чем украинцы. Нужно наладить нормальные экономические отношения, мы к этому готовы", - заключил Путин.