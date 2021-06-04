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Двор, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске в рамках "Марафона благоустройства" изменятся девять дворов

В Нижневартовске в рамках "Марафона благоустройства" изменятся девять придомовых территорий. На реализацию идей направлено более 72 млн руб., ещё 5% стоимости работ внесут жители домов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Один из самых важных этапов – подготовка инициативы, проектов и подача заявки – позади. Мы просим управляющие компании привлекать представителей общественности, жильцов домов, чтобы контролировать выполнение работ", - сказал заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Максим Коротаев.

Он добавил, что на работы, которые проходят в рамках "Марафона", есть гарантии. В случае выявления недостатков, подрядчик обязан будет устранить их за свой счёт.

"Работа по подготовке к преобразованиям в шестом микрорайоне началась несколько месяцев назад. Прошли собрания с собственниками, где обсуждали, что они хотят получить и в каком виде, - рассказал депутат от избирательного округа №5 Максим Клец. – Здесь очень активные жители дома. Мнения были разные. В результате встреч и обсуждений удалось найти оптимальный вариант. У каждой придомовой территории свой проект благоустройства. Ход работ мы будем контролировать вместе с жителями".

Двор, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Проект благоустройства домов №13 и №15 по улице Мира прошел необходимую экспертизу. По словам главного инженера МУП г. Нижневартовска "ПРЭТ №3" Максима Коростелёва, все работы планируется провести до сентября этого года.

"Все предложения жильцов были зафиксированы и внесены в проект. На придомовых территориях установят малые архитектурные формы, внутриквартальные проезды заасфальтируют, обновят тротуар. Сейчас проходит процедура отбора подрядных организаций", - прокомментировал Максим Коростелёв.

"Марафон благоустройства" в Нижневартовске реализуется с 2017 г. За это время совместными усилиями жителей города и управляющих компаний удалось преобразовать территории более 100 многоквартирных домов.

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Теги: Марафон благоустройства, двор, ремонт



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