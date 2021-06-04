Общепит с выручкой до 2 млрд руб. освободят от уплаты НДС - Путин

Власти с 2022 года в экспериментальном режиме освободят от уплаты НДС предприятия общепита с выручкой до 2 млрд руб. в год. При этом они смогут сохранить льготную ставку по соцвзносам (она сокращена с 30% до 15% для таких компаний). Об этом объявил Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

"Посмотрим, какой это даст эффект для "обеления" компаний. Все чеки – через кассу, наем работников и закупка товаров – "в белую", - назвал условие Путин.

Он рассказал и о других мерах поддержки малых и средних предприятий, которые собирается ввести государство. Так, в 2021 году будет запущен новый механизм кредитования малого и среднего бизнеса – зонтичное поручительство. Корпорация МСП возьмет на себя часть рисков субъектов МСП. Это позволит привлечь не менее 600 млрд руб. до 2024 года.

"Малый бизнес сетует на высокую банковскую комиссию при осуществлении операций. До 1 сентября к системе быстрых платежей должны подключиться все системные банки, крупнейшие должны сделать это до 1 июля. До конца года в полном объеме банки будут возмещать малым и средним компаниям уплаченную комиссию, когда они продают свои услуги и товары физлицам. Чтобы не демотивировать банковские организации нужно будет поддержать их со стороны бюджета", - рассказал президент.

Также объекты МСП будут частично освобождены от "избыточного антимонопольного контроля" (например, при заключении сделок по слиянию и поглощению на сумму до 800 млн руб.).

"Увеличим долю товаров и услуг, которые крупные компании и госорганы обязаны закупать у малых и средних предприятий – не менее 25%, нюансы правительство доработает. Предельные сроки расчетов сократятся с 30 до 15 дней, а для МСП – до 7 дней. Закупки должны осуществляться преимущественно у отечественных компаний", - сообщил Путин.