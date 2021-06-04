"Уралкалий" и Ворлдскиллс Россия подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей хлористого калия, и Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), работающее в направлении продвижения передовых стандартов подготовки кадров, включая развитие системы независимой оценки компетенций в России и других странах, подписали соглашение о сотрудничестве в области развития кадрового потенциала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Документ подписали гендиректор "Уралкалий" Виталий Лаук и гендиректор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов на Петербургском международном экономическом форуме.

Цель соглашения — объединение усилий в развитии кадрового потенциала и профессиональных компетенций отрасли, взаимодействие по повышению престижа рабочих и инженерных профессий, а также обмен опытом в области современных инструментов и механизмов оценки квалификации.

Виталий Лаук отметил, что развитие сотрудничества с Ворлдскиллс Россия — очередной этап комплексного совершенствования системы подготовки кадров "Уралкалия", а также повышения эффективности и роста производительности труда в компании.

"Мы ориентируемся на лучшие мировые практики и стремимся постоянно совершенствоваться. Наращивание кадрового потенциала, подготовка высококвалифицированных специалистов, постоянное повышение профессионального уровня, развитие корпоративных и управленческих компетенций сотрудников дают возможность Компании уверенно смотреть в будущее", - подчеркнул он.

Роберт Уразов заявил, что сотрудничество с "Уралкалием" — одним из ведущих игроков на рынке производства удобрений, позволит развивать лучшие практики подготовки кадров для предприятий химической отрасли.

"Мы видим большие перспективы взаимодействия и обмена опытом с компанией, которая давно зарекомендовала себя как флагман в области развития кадрового потенциала", - отметил он.