Путин объявил о продлении льготной ипотеки и запуске программы для семей с одним ребенком

Владимир Путин объявил о продлении в видоизмененной форме льготной ипотеки еще на один год – до 1 июля 2022 года.

"Программа льготной ипотеки стала ключевой антикризисной мерой. Ее оформили более 500 тыс. семей. Срок действия программы истекает 1 июля. Она носила антикризисный, а значит временный характер. Резко обрывать ее, сворачивать, конечно, нельзя. Мы должны учитывать, что она играет важную роль для наших граждан. Предлагаю продлить ее для всех регионов России еще на один год. Но при этом приподнимем саму ставку: установим ее на уровне 7% (сейчас 6,5% - прим. ред.), а предельная сумма кредита составит 3 млн руб. для всех регионов", - объявил Путин, выступая на ПМЭФ.

Также он объявил о расширении льготной семейной ипотеки под 6%. "У нас уже есть такая ипотека для семей с двумя и более детьми. Предлагаю распространить ее на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Ставка составит 6%. Максимальная сумма составит 12 млн руб. для Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленобласти и 6 млн руб. для всех остальных субъектов", - рассказал глава государства.

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