Кремль отреагировал на слова Дерипаски о "самоподрыве" оппозиции

Российская оппозиция не мешает развитию страны до тех пор, пока она действует в правовом поле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, развитию мешает только та часть оппозиции, "которая не дружит с законом и которая провоцирует ситуацию".

"Как только ситуация, в том числе и оппозиция, возвращается в рамки закона, ничего не мешает развитию, развитие продолжается", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее основатель компании "Русал" Олег Дерипаска на ПМЭФ заявил, что попытка оппозиции консолидироваться завершилась ее "самоподрывом". "Есть 10 лет, когда ресурсов достаточно, опытные люди есть", - сказал он.