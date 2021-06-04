04 Июня 2021
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Общество В России
строители (2019) | Фото: Накануне.RU

С июня Россия начнет платно прививать иностранцев от коронавируса - Путин

Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума, объявил, что мощности российской промышленности обеспечивают выпуск вакцины от COVID-19 в таком объеме, что можно начать платную вакцинацию иностранцев.

"Прошу правительство и компании отработать вопрос вакцинации трудовых мигрантов. Промышленность готова и дальше наращивать объемы производства вакцины. Иностранцы смогут приехать в Россию и сделать тут прививку. Знаю, что такая практика получила распространение. Прошу правительство до конца июня проанализировать все аспекты этого вопроса и организовать для иностранцев условия для платной вакцинации в нашей стране", - сообщил президент.

Путин отметил, что "пока мы не обеспечим широкий доступ к вакцинам опасность эпидемии никуда не денется". "Могут сохраняться очаги распространения. Сейчас на страны с высоким уровнем дохода и 16% населения Земли приходится половина выпускаемых вакцин от коронавируса. Только 10% населения планеты привились одной или двумя дозами. Помощь бедным странам пока ничтожна. Своя рубашка ближе к телу – так получается и в борьбе с коронавирусом. Либо нет значительной помощи, либо действуют политически мотивированные запреты на закупку эффективных и безопасных вакцин. Наша страна располагает четырьмя вакцинами, достижения ученых признаны во всем мире. Мы не только создали уникальные технологии, но и помогаем нашим партнерам разворачивать производство на своих площадках. Кроме нас этого никто не делает. Пользуясь случаем, хочу попросить граждан защитить себя и своих близких. Российская вакцина признана самой безопасной и самой эффективной. Нет ни одного летального исхода", - добавил президент.

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Теги: вакцинация от коронавируса, владимир путин, иностранцы, трудовые мигранты



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