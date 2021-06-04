Академик РАН выступил за принудительную вакцинацию медработников

Зампредседателя Межведомственного совета РАН по научному обоснованию и сопровождению лекарственной политики РФ, научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Рамил Хабриев призвал принудительно вакцинировать всех медиков. Об этом он сказал "Медвестнику".

По его словам, для всего населения вакцинация может быть добровольной, но не для медработников. Он обвинил негативные вбросы в СМИ о российских вакцинах в отсутствии у граждан большого энтузиазма к вакцинации. И сослался на данные главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который заявил, что установлены заказчики некой информационной войны против вакцины "Спутник V". Это представители фармацевтических корпораций Запада и антироссийские политические круги. Будто бы эта кампания нацелена в том числе на снижение темпов вакцинации в России.

Также Хабриев вспомнил советские плакаты и в целом "санитарное просвещение", которое нужно возрождать. Правда, не упомянул, что советское здравоохранение было построено на иных принципах.

На сегодняшний день в России полностью вакцинировались от коронавиуса 8% населения. Еще 3% ввели себе одну дозу. Власти требуют, чтобы привились хотя бы 60%, чтобы можно было ослаблять ограничения. При этом игнорируется важный вопрос: сколько времени действует вакцина? Это важно потому, что со времени первых прививок прошло уже полгода.