04 Июня 2021
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Общество В России
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Академик РАН выступил за принудительную вакцинацию медработников

Зампредседателя Межведомственного совета РАН по научному обоснованию и сопровождению лекарственной политики РФ, научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Рамил Хабриев призвал принудительно вакцинировать всех медиков. Об этом он сказал "Медвестнику".
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По его словам, для всего населения вакцинация может быть добровольной, но не для медработников. Он обвинил негативные вбросы в СМИ о российских вакцинах в отсутствии у граждан большого энтузиазма к вакцинации. И сослался на данные главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который заявил, что установлены заказчики некой информационной войны против вакцины "Спутник V". Это представители фармацевтических корпораций Запада и антироссийские политические круги. Будто бы эта кампания нацелена в том числе на снижение темпов вакцинации в России.

Также Хабриев вспомнил советские плакаты и в целом "санитарное просвещение", которое нужно возрождать. Правда, не упомянул, что советское здравоохранение было построено на иных принципах.

На сегодняшний день в России полностью вакцинировались от коронавиуса 8% населения. Еще 3% ввели себе одну дозу. Власти требуют, чтобы привились хотя бы 60%, чтобы можно было ослаблять ограничения. При этом игнорируется важный вопрос: сколько времени действует вакцина? Это важно потому, что со времени первых прививок прошло уже полгода.

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Теги: вакцинация



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