Завершена укладка первой "нитки" "Северного потока-2" – Путин

Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума, объявил о завершении укладки первой "нитки" газопровода "Северный поток-2". Он сообщил, что информация об этом поступила всего два с половиной часа назад.

"Работы по второй "нитке" продолжаются. Осталось с двух сторон приподнять и сварить трубу, но прокладка завершена. Обеспечена готовность российского участка до станции "Славянской", Газпром готов к заполнению газопровода", - добавил президент России.

"Мы готовы и дальше реализовывать с европейскими партнерами такие высокотехнологическими проектами", - отметил глава государства.