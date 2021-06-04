04 Июня 2021
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Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Завершена укладка первой "нитки" "Северного потока-2" – Путин

Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума, объявил о завершении укладки первой "нитки" газопровода "Северный поток-2". Он сообщил, что информация об этом поступила всего два с половиной часа назад.

"Работы по второй "нитке" продолжаются. Осталось с двух сторон приподнять и сварить трубу, но прокладка завершена. Обеспечена готовность российского участка до станции "Славянской", Газпром готов к заполнению газопровода", - добавил президент России.

"Мы готовы и дальше реализовывать с европейскими партнерами такие высокотехнологическими проектами", - отметил глава государства.

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Теги: северный поток-2, владимир путин, первая нитка



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