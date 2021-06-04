РМК направит на природоохранные мероприятия более 2 млрд рублей

В 2021 году Русская медная компания направит на природоохранные мероприятия более 2 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на природоохранные мероприятия в Карабаше, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

С 2012 года РМК направила на реализацию экологических проектов на территориях присутствия более 14 млрд рублей. Среди основных направлений – меры по минимизации воздействия производства на окружающую среду, обеспечение здоровья населения территорий присутствия. Одним из основных экологических проектов стала рекультивация хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного комбината. Поверхность выровняли, укрепили дамбу и "укрыли" водонепроницаемым экраном, нанесли плодородный слой почвы и посеяли траву. Работы полностью завершены: на месте бесхозного хвостохранилища естественный зелёный газон.

"Компания держит курс на политику экологической ответственности не только на промплощадках собственных предприятий, но и за их пределами, участвуя в решении копившихся годами экологических проблем. В среднем мы направляем на природоохранные мероприятия свыше 1,5 миллиарда рублей, а в этом году – рекордные 2,6 миллиардов. Экологическая безопасность сегодня ложится в основу всех наших технологических решений –– от добычи и обогащения руды до производства конечной продукции и обращения с отходами", - подчеркнула вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

Предприятия РМК регулярно модернизируют оборудование, внедряют современные безопасные технологии, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду. Так, например, уровень выбросов на предприятии "Карабашмедь" сократился почти в 25 раз по сравнению с 2000 годом и уже сегодня завод работает в пределах санитарных норм и даже ниже их. Работа с отходами ведётся таким образом, чтобы их максимальное количество направлялось на переработку или продажу предприятиям из других отраслей.

К 2021 году семь предприятий РМК внедрили интегрированные системы экологического менеджмента. В ближайшее время процедуру также пройдёт Александринская горно-рудная компания.

РМК также продолжает реализацию проектов по озеленению. С 2016 года на предприятиях группы высадили более 476 тысяч деревьев и 367 тысяч цветов. Наиболее крупный проект сейчас реализует Томинский ГОК: на территории присутствия предприятия высаживают свыше полутора тысяч деревьев и кустарников, двадцать одну тысячу цветов.

В Оренбургской области РМК реализует проект рекультивации земель месторождения "Лучистое". Работы планируют завершить в 2024 году, сейчас проводят биологический этап рекультивации.

В Кыштыме разработан проект по выводу из эксплуатации шламонакопителя и рекультивации земель "КМЭЗ". Уже получено положительное заключение о проекте государственной экологической экспертизы.

Один из самых масштабных проектов, реализуемых сегодня компанией в сфере экологии с применением наилучших доступных технологий, – ликвидация Коркинского угольного разреза в Челябинской области.