04 Июня 2021
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Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

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Происшествия Свердловская область Пермский край
Анастасия Пыхтеева (2021) | Фото: vk.com / Анастасия Пыхтеева

Тело туристки из Перми обнаружили на берегу реки Серга

На территории Свердловской области, куда в короткое путешествие отправилась туристка из Перми Анастасия Пыхтеева, было найдено ее тело без признаков жизни. Страшную находку обнаружили на берегу реки Серга, у северных границ Оленьих ручьев, сообщают Накануне.RU в пресс-службе СКР РФ.

"По данным следствия, в ночь на 30 мая 2021 года обвиняемый, находясь на берегу реки Серга между городами Нижние Серги и Михайловск в Свердловской области, из корыстных побуждений совершил убийство ранее незнакомой ему 35-летней жительницы Пермского края, находившейся в туристическом походе в Нижнесергинском районе. После совершения убийства женщины, обвиняемый принял меры для сокрытия ее тела, а также похитил принадлежащее ей имущество", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых: "Задержанный сотрудниками полиции подозреваемый ранее 8 лет отбыл в ИК-2 Екатеринбурга за причастность к разбойному нападению, сопряженному с изнасилованием. На данный момент он находился в федеральном розыске за тяжкое преступление. Когда сыщики уголовного розыска вычислили его в лесу, где он прятался, при нем была огромная немецкая овчарка. Вместо того, чтобы добровольно сдаться, он дал команду собаке "Фас!", натравив её на оперуполномоченных. Полицейские вынуждены были применить табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух, выстрел был произведён по животному. Скрыться, прикрываясь собакой, обвиняемому не удалось. Он был задержан и доставлен из леса в изолятор территориального ОВД. Ведет он себя, как бывалый, демонстрируя операм, что он якобы "не при делах". Хотя он был найден в палатке, принадлежащей убитой женщине. Сегодня вечером одна из поисковых групп обнаружила тело разыскиваемой потерпевшей из Пермского края. Оно было спрятано в лесном массиве. Поисковым мероприятиям представителей МВД и волонтеров дан отбой", - отметил полковник Горелых.

Напомним, что вчера поступила информация о том, что правоохранители задержали двух свердловчан по подозрению в убийстве туристки. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, что именно они расплачивались банковской картой пропавшей в местном магазине. Следователями предъявлено обвинение 43-летнему ранее судимому жителю города Нижние Серги в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений).

На данный момент выполняется комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления и закреплению доказательственной базы. Для определения точной причины смерти потерпевшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Помимо этого, в ближайшее время СКР заявит перед судом ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Необходимо отметить, что санкция статьи УК РФ, инкриминируемой обвиняемому, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, что 35-летняя Анастасия Пыхтеева пропала в Нижнесергинском районе. По словам ее близких, 29 мая женщина направилась в Михайловск и должна была вернуться на следующий день, однако с тех пор путешественница на связь не выходила. По факту исчезновения 35-летней туристки из Перми на территории возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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Теги: туристка, Пермь, пропажа, подозреваемые, убийство, тело



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