Полиция разыскивает молодую екатеринбурженку по подозрению в причастности к убийству

В Екатеринбурге разыскивается местная жительница Анна Ш., которая на данный момент скрывается от следствия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, в ходе расследования уголовного дела установлена возможная причастность гражданки к убийству.

Следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают местонахождение подозреваемой. В случае, если вы располагаете данными о вероятном местонахождении Анны Ш., просьба обращаться по телефону: 8(343)356-42-07 или по линии "102" (02). Конфиденциальность гарантируется.