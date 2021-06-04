04 Июня 2021
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Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

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Происшествия Свердловская область
Полиция на шествии в поддержку Навального в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Полиция разыскивает молодую екатеринбурженку по подозрению в причастности к убийству

В Екатеринбурге разыскивается местная жительница Анна Ш., которая на данный момент скрывается от следствия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, в ходе расследования уголовного дела установлена возможная причастность гражданки к убийству.

Следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают местонахождение подозреваемой. В случае, если вы располагаете данными о вероятном местонахождении Анны Ш., просьба обращаться по телефону: 8(343)356-42-07 или по линии "102" (02). Конфиденциальность гарантируется.

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Теги: розыск, Екатеринбург, убийство



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