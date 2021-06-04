Переход на "бескондукторную" систему оплаты проезда в Перми отложили

Власти Перми откладывают решение о переходе на бескондукторную систему оплаты из-за проблем, которые были выявлены во время эксперимента. Такое заявление сделал начальник департамента транспорта города Перми Анатолий Путин на заседании временной транспортной комиссии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

В мэрии приняли решение сперва устранить технические проблемы с оплатой. Во время эксперимента 42% пассажиров не могли оплатить проезд и стали "зайцами". Кроме того, пересадки по транспортной карте нужно автоматизировать, чтобы водитель не отвлекался на выдачу билетов и рейсы не задерживались.

"Исходя из вышеизложенного, планы по переходу с 1 июля 2021 года на бескондукторную систему оплаты сдвигаются, совершенствование программы продолжится", - подчеркнул Анатолий Путин.

Депутат Сергей Богуславский отметил, что сейчас город фактически возвращается к той маршрутной сети, которая была до транспортной реформы.

"Насколько было целесообразно дробить маршруты, внедрять пересадку, а теперь снова возвращать в прежнее состояние, при том, что теперь мы имеем бесплатную пересадку", - поинтересовался Сергей Богуславский. В ответ ему было сказано, что изменения в маршрутной сети были необходимы, однако на некоторых маршрутах они вышли неудачными и сейчас вносятся корректировки, чтобы привести сеть к оптимальному состоянию.

Напомним, эксперимент по "бескондукторной" работе проходил на двух автобусных (№№4 и 80) и одном трамвайном маршруте (№6). За два месяца, что длился эксперимент, по этим маршрутам проехали 1,5 млн пассажиров. Более 60% из них воспользовались валидаторами, еще 17% ездили "зайцами".

Во время эксперимента выяснилось, что надо перевести систему пересадок в электронный формат – через транспортную карту. Это позволит существенно упростить процесс фиксирования пересадки: для этого будет достаточно повторно приложить свой проездной с валидатору в новом автобусе, полагают в администрации. Также стало значительно меньше пассажиров, которые платят за проезд наличными, - таких к концу испытаний оказалось 12%. Контролеры "Гортранса" выяснили, что 42% "зайцев" столкнулись с техническими трудностями при безналичной оплате. Проблему решают сотрудники городского департамента транспорта. Всего же за два месяца количество безбилетников составило 3 тыс. 57 человек.