"Победили лидеры общественного мнения". Как в Югре прошло предварительное голосование "Единой России"

В Югре подвели итоги предварительного голосования. Названы лидеры общественного мнения, которые в итоге будут претендовать в сентябре на депутатские мандаты. Эксперты отмечают, что победу одержали те кандидаты, которые сумели чем-то отличиться в глазах избирателей – например, активно работали в период пандемии. Также участники голосования назвали в числе преимуществ то, что кандидат мог призвать сторонников голосовать через соцсети, а избиратели могли высказаться, используя свой телефон, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В Югре на 365 мандатов было выдвинуто 1 тыс. 136 человек. Это одна из самых больших выборных кампаний, которые на сегодняшний день проводятся в Российской Федерации. Свои голоса отдали 19% избирателей –больше 200 тыс. югорчан (80 тыс. – электронно, 136 тыс. – очно). К слову, этот показатель выше установленного Москвой порога в 15%.

По словам секретаря реготделения партии, спикера думы Югры Бориса Хохрякова, такие итоги – результат качественной организации процедуры предварительного голосования, масштабная агитационная работа кандидатов в тесном и плодотворном сотрудничестве со СМИ, реальная конкуренция среди кандидатов и интерес к предварительному голосованию и поддержка жителей автономного округа.

"Уверен, что предварительное голосование – хороший задел на дальнейшее развитие нашего региона. Приглашаю всех югорчан активно поддержать кандидатов от партии и на выборах осенью", - сказал Хохряков.

Голосование завершилось 30 июня. В округе окончательные итоги подвели 2 июня из-за того, что выборы проводятся сразу по восьми уровням – в Госдуму, парламенты Тюменской области и Югры, городские собрания крупнейших муниципалитетов (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск и другие). На обработку большого количества бюллетеней и протоколов банально потребовалось больше времени, чем в других регионах.

"Обрабатываются последние протоколы, и тот, кто хочет проследить за этим процессом, может видеть на сайте партии, как эти цифры меняются. Меняются в связи с тем, что обрабатываются протоколы очного голосования, — заявил Хохряков в ходе брифинга. — Предварительное голосование в Югре было одним из самых масштабных в России, мы выбирали кандидатов для выдвижения на выборы многих уровней. Счётным комиссиям предстоит обработать более 96 тыс. протоколов. И в этом году региональный оргкомитет организовывал предварительное голосование и подсчет голосов не только за кандидатов в депутаты Госдумы и думы округа, но и 5 крупнейших муниципалитетов и Тюменской облдумы. Вот почему считают долго".

Югру на выборах в Госдуму представят депутат окружного парламента Василий Филипенко (сын первого губернатора округа Александра Филипенко), бывший глава Сургута, заместитель губернатора Вадим Шувалов, действующий депутат Госдумы, газовик Павел Завальный, член Общественного Совета Федеральной налоговой службы Российской Федерации, член экспертного совета по налоговому законодательству при комитете Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.

По итогам голосования должен обновиться состав депутатов думы автономного округа. Туда прошли новые для политического небосклона округа люди – общественники Лариса Белоцерковцева, Ольга Леснова, волонтёр из Пыть-Яха Эка Шенгелая, врач из Радужного Александр Нохрин и другие кандидаты. Сразу два представителя ОНФ вошли в число победителей, и, скорее всего, войдут в тройку по региональной группе – Владимир Меркушев и Лариса Белоцерковцева. По одномандатному округу №13 – один из топ-менеджеров "Сургутнефтегаза" Игорь Бруслиновский, по одномандатному округу №14 в думу будет баллотироваться действующий глава Кондинского района Анатолий Дубовик.

Также победу в предварительном голосовании в окружную думу одержали и известные политики, пользующиеся поддержкой и уважением югорчан. Например, нынешний депутат Госдумы Александр Сидоров и сенатор Совета Федерации Юрий Важенин. Помимо них в выборах будут участвовать представители коренных народов Еремей Айпин, который едва опередил во время голосования Веру Кондратьеву, и Александр Новьюхов, обошедший Татьяну Гоголеву. Вместо нынешнего депутата Тюменской областной думы Евгения Макаренко в парламент "матрешки" может отправиться экс-мэр Мегиона Анатолий Чепайкин.

Анатолий Дубовик, комментируя в своём Instagram голосование и его итоги, отметил, что "ставит перед собой задачу решить вопрос газификации Кондинского района".

"Итоги предварительного голосования показали, что вы доверяете мне и поддерживаете эти планы. Это дает силы и уверенность для дальнейшего движения. Благодарю за поддержку каждого из 7 тыс. 951 избирателя, проголосовавшего за меня. Это отличный результат, и наша с вами общая убедительная победа. Вместе мы сделаем Кондинский район и Урай ещё лучше", - написал Дубовик.

Владимир Меркушев рассказал Накануне.RU, что главное отличие нынешнего голосования – высказаться можно было в течение недели электронно.

"Многие кандидаты смогли мобилизовать через соцсети своих сторонников. Было много тех, кто не состоит в партии, но проявили себя в период пандемии, востребованной волонтёрской работы. Предварительное голосование – окно возможностей, потому что не только партия приглашала всех, но и можно было мобилизовать сторонников через соцсети и тут же пригласить их на электронное голосоваие", - сказал Меркушев.

По его словам, те, кто набрал существенное число голосов, получил поддержку потому, что ранее добились высоких результатов, например, в общественной работе, и люди голосованием оценили их работу. При этом осенью явка будет больше, полагает Меркушев, потому что выбирать будут депутатов разных уровней.

"С точки зрения федеральной власти, задающей стандарты, предварительное голосование в Югре прошло практически идеально. Достаточно высокая явка – в других регионах, где её также оценили, как высокую, речь идёт о 5-10%, а в ХМАО мы говорим о 19%. Кроме того, значительная часть проголосовала очно, "ногами". В итоге победили именно местные лидеры общественного мнения, а не условные celebrity, выдвижение которых за пределами Москвы вызывает вопросы. Всё прошло по стандартам и ожиданиям, которые есть у федеральной власти. По легитимности вопросов не очень много. Выглядит ситуация неплохо", - сказал Накануне.RU политолог Павел Салин.