04 Июня 2021
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Boeing-737 Боинг самолет Кольцово Белавиа авиакомпания (2010) | Фото: Накануне.RU

Евросоюз одобрил запрет на полеты над Белоруссией

Послы стран Евросоюза согласовали запрет для европейских авиакомпаний на полеты над Белоруссией, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Решение вступает в силу с полуночи 5 июня.

Также белорусским авиакомпаниям запретят использовать воздушное пространство ЕС и совершать посадки в европейских аэропортах.

Запрет на полеты последовали после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair. Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит ограничительные меры против белорусского авиаперевозчика "Белавиа".

Предполагалось, что санкции также введут в отношении десятка высокопоставленных чиновников из сферы авиации. В результате этого будут заморожены их активы и введен запрет на поездки в ЕС.

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Теги: евросоюз, белоруссия, авиакомпании белоруссии



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