Госпиталь ВОВ возобновил высокотехнологичные операции

Свердловский госпиталь ветеранов всех войн снимает с себя статус ковидного и возобновляет высокотехнологичные операции. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Первая после долгого перерыва операция уже была проведена.

В медучреждение поступил пациент с диагнозом спондилодисцит (патология позвоночного столба воспалительного характера, поражает позвонки и диски между ними) с поражением второго и третьего позвонка, компрессией спинномозгового пространства. Мужчина жаловался на боль, неврологоческие нарушения, слабость нижних конечностей и онемение стоп. Как отмечают специалисты, данное заболевание в конечном итоге приводит к инвалидности и пациент был бы пожизненно прикован к постели.

После трех дней наблюдения, мужчину положили на операционный стол. Врачи боролись за будущее пациента на протяжении пяти часов в два этапа. На первом была произведена коррекция выраженной деформации позвоночника и удаление пораженных тканей. На втором – эндопротезтирование резецированных тел и межтелового диска.

"Пациенту была установлена погружная фиксирующая система и выполнен дестракционно-корекционный маневр, в ходе которого исправили деформацию и частично восстановили рост пациента", – рассказал врач 15 нейрохирургического отделения госпиталя Иван Доценко.

На следующие сутки после операции мужчина отметил полное отсутствие боли, восстановление силы в ногах, а также увеличение роста на 1,5 сантиметра. Уже спустя неделю после операции пациент был выписан домой.