Провокация и удар по репутации: неизвестные рассылают письма о депутате Пирожкове с "левого" аккаунта

Екатеринбургский депутат Андрей Пирожков стал жертвой провокации. Политика пытаются «замарать» в публичном пространстве, рассылая с почтового ящика, не принадлежащего ему, письма с недостоверными сведениями. На почту нашего издания пришло письмо, где сказано о том, что Пирожков, якобы, уже не будет призван в ряды российской армии. В тексте сказано о том, что такое решение приняла комиссия в Егоршино. Однако, на самом деле член фракции КПРФ в ЕГД съездил туда лишь на медосмотр. В беседе с корреспондентом Накануне.RU Пирожков подтвердил фейковый характер письма, назвав это провокацией.

В качестве иллюстрации к письму взяли фотографию Пирожкова из социальных сетей. 25-летний публичный деятель сфотографировался в Егоршино.

"У меня нет необходимости рассылать на почты сми какие-то заявления. За моей страницей и так следят журналисты. Кто отправил данное сообщение, я не знаю. Пока все это похоже на провокацию. Во избежание дальнейшей дезинформации и использования почты в чьих-либо целях хочу заявить, что почта pirozhkov.official@gmail.com мне не принадлежит", - сказал он.

"Что касается моего призыва, то после беспочвенных претензий прокуратуры, с которыми я абсолютно не согласен но которые, тем не менее, были подкреплены официальными я как законопослушный гражданин прошел все мед обследования и 28 мая военный комиссариат района подтвердил ранее поставленный мне диагноз, связанный с родовой травмой шейного отдела позвоночника.

Данное решение должна утвердить призывная комиссия Свердловской области. Исходя из предыдущего опыта взаимодействия с ней и сегодняшней провокационной рассылки я не исключаю новых инсинуаций но поскольку все документы у меня на руках и все подтверждено врачами я как и год назад и полгода назад жду заседания комиссии с оптимизмом так как по закону я прав и имею полное право на освобождение от военной службы также как и в 2018 году", - заключил Пирожков.