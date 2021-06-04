Провокация и удар по репутации: неизвестные рассылают письма о депутате Пирожкове с "левого" аккаунта

04 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
Визит Андрея Пирожкова в военкомат (2020) | Фото: Накануне.RU

Провокация и удар по репутации: неизвестные рассылают письма о депутате Пирожкове с "левого" аккаунта

Екатеринбургский депутат Андрей Пирожков стал жертвой провокации. Политика пытаются «замарать» в публичном пространстве, рассылая с почтового ящика, не принадлежащего ему, письма с недостоверными сведениями. На почту нашего издания пришло письмо, где сказано о том, что Пирожков, якобы, уже не будет призван в ряды российской армии. В тексте сказано о том, что такое решение приняла комиссия в Егоршино. Однако, на самом деле член фракции КПРФ в ЕГД съездил туда лишь на медосмотр. В беседе с корреспондентом Накануне.RU Пирожков подтвердил фейковый характер письма, назвав это провокацией.

В качестве иллюстрации к письму взяли фотографию Пирожкова из социальных сетей. 25-летний публичный деятель сфотографировался в Егоршино.

(2021)|Фото: Накануне.RU

"У меня нет необходимости рассылать на почты сми какие-то заявления. За моей страницей и так следят журналисты. Кто отправил данное сообщение, я не знаю. Пока все это похоже на провокацию. Во избежание дальнейшей дезинформации и использования почты в чьих-либо целях хочу заявить, что почта pirozhkov.official@gmail.com мне не принадлежит", - сказал он.

(2021)|Фото: Накануне.RU

"Что касается моего призыва, то после беспочвенных претензий прокуратуры, с которыми я абсолютно не согласен но которые, тем не менее, были подкреплены официальными я как законопослушный гражданин прошел все мед обследования и 28 мая военный комиссариат района подтвердил ранее поставленный мне диагноз, связанный с родовой травмой шейного отдела позвоночника.

Данное решение должна утвердить призывная комиссия Свердловской области. Исходя из предыдущего опыта взаимодействия с ней и сегодняшней провокационной рассылки я не исключаю новых инсинуаций но поскольку все документы у меня на руках и все подтверждено врачами я как и год назад и полгода назад жду заседания комиссии с оптимизмом так как по закону я прав и имею полное право на освобождение от военной службы также как и в 2018 году", - заключил Пирожков.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Андрей Пирожков, военкомат, служба в армии. ЕГД, провокация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.04.2021 14:42 Мск Екатеринбургский депутат, которого пытаются призвать в армию, снова получит повестку
Ранее 11.03.2021 15:59 Мск Свердловский суд отказал в удовлетворении жалобы депутату, пытающемуся доказать негодность к армии
Ранее 22.12.2020 18:20 Мск Екатеринбургский депутат оспаривает решение о призыве в армию в областном суде
Ранее 10.11.2020 14:56 Мск "Посмотрим, кого побреют первым": депутат Пирожков не собирается в армию, несмотря на решение суда
Ранее 03.07.2020 10:48 Мск Военкомат не отступает: депутата Пирожкова пригласили на призывную комиссию
Ранее 24.06.2020 16:26 Мск Мэр Высокинский прокомментировал слова депутата Пирожкова, заявившего о политической атаке
Ранее 19.06.2020 10:25 Мск Депутату Пирожкову предложили снова пройти медкомиссию. Он назвал это атакой властей
Ранее 17.06.2020 11:23 Мск Пришедшие к депутату Пирожкову сотрудники военкомата ретировались после выступления общественности
Ранее 17.06.2020 10:27 Мск Паническая атака: военком снова пришел за екатеринбургским депутатом
Ранее 18.12.2019 10:27 Мск "Депутата зачислили в запас": военный комиссариат рассказал о ситуации с призывом Андрея Пирожкова
Ранее 31.10.2019 11:04 Мск Обвиненный в уклонении от армии екатеринбургский депутат Пирожков не сумел встретиться с военкомом
Ранее 30.10.2019 15:33 Мск Обвиненный в бегстве от армии екатеринбургский депутат Пирожков показал свой военный билет
Ранее 29.10.2019 13:49 Мск Депутат Пирожков назвал обвинения в уклонении от армии "провокацией губернатора"
Ранее 29.10.2019 10:33 Мск Прокуратура обвинила депутата Екатеринбургской городской думы в уклонении от армии


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети